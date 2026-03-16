El Dr. Daniel Hammond lleva su experiencia médica desde España hasta Palm Bay

Por Dr. Javier Molinares

AL DIA TODAY

PALM BAY — El camino del Dr. Daniel Hammond hacia la medicina lo ha llevado a través de continentes y culturas, formando una carrera basada en la compasión, la educación y el servicio. Hoy, Hammond aporta esa experiencia al condado de Brevard, donde sirve a la comunidad a través de su trabajo en la Clínica Voluntaria Delacruz del Brevard Hispanic Center.

El Dr. Daniel Hammond brinda atención médica a pacientes en la Clínica Voluntaria Delacruz, un programa del Brevard Hispanic Center que sirve a la comunidad de Palm Bay. [Photo: AL DIA TODAY]

Nacido en Fort Knox, Kentucky, Hammond creció mudándose con frecuencia por diferentes lugares de Estados Unidos debido al trabajo de su padre. Asistió a nueve escuelas distintas antes de graduarse de Hingham High School en Massachusetts. Durante la secundaria compitió en cross-country y atletismo, antes de matricularse en la Universidad de Massachusetts, donde estudió zoología como parte de su preparación para la escuela de medicina.

El Dr. Daniel Hammond examina a un paciente en la Clínica Voluntaria Delacruz del Brevard Hispanic Center, brindando atención compasiva a miembros desatendidos de la comunidad en Palm Bay. [Photo: AL DIA TODAY]

El interés de Hammond por la medicina comenzó a una edad temprana después de presenciar la enfermedad de su madre, quien posteriormente falleció por complicaciones relacionadas con la esclerosis múltiple. Esa experiencia dejó una profunda impresión en él e inspiró su deseo de seguir una carrera dedicada a ayudar a otros a comprender y manejar su salud.

Después de completar sus estudios universitarios, Hammond viajó a Centroamérica en busca de oportunidades accesibles para estudiar medicina. Finalmente fue aceptado en la Universidad de Alcalá de Henares, cerca de Madrid, España, donde completó seis años de formación médica estudiando en español.

“Tuve que trabajar más duro porque estaba aprendiendo medicina en otro idioma”, dijo Hammond. “Pero la experiencia me enseñó disciplina y perseverancia”.

Tras graduarse de la escuela de medicina, Hammond regresó a Estados Unidos para continuar su formación médica. Completó varias residencias antes de especializarse en medicina familiar a través de un programa afiliado a la Universidad de Florida en Jacksonville.

A principios de la década de 1990, Hammond se mudó a la Costa Espacial de Florida, atraído por el estilo de vida costero y la oportunidad de practicar medicina en una comunidad en crecimiento. Con el tiempo amplió su enfoque médico para incluir medicina preventiva, nutrición y prácticas de salud integrativa.

Más adelante, Hammond obtuvo certificación en medicina antienvejecimiento y comenzó a estudiar terapias naturales y holísticas utilizadas en diferentes partes del mundo, incluyendo medicina herbal y enfoques nutricionales para la salud.

“La medicina está en constante evolución”, dijo Hammond. “A veces, combinar el conocimiento médico tradicional con nutrición y cambios en el estilo de vida puede ayudar a los pacientes a lograr una mejor salud a largo plazo”.

Su perspectiva también fue influenciada por años de participación en misiones médicas internacionales en países como Guatemala, Nicaragua y la República Dominicana. Durante esas misiones, Hammond trató a pacientes con condiciones que rara vez se ven en Estados Unidos, incluyendo deficiencias nutricionales e infecciones parasitarias.

“Muchos de los problemas que vimos podían tratarse con soluciones simples”, dijo Hammond. “Una buena nutrición, vitaminas o cuidados preventivos pueden marcar una enorme diferencia en la vida de las personas”.

Hoy Hammond continúa su misión de servicio en la Clínica Voluntaria Delacruz del Brevard Hispanic Center, donde brinda atención a residentes sin seguro médico y comunidades desatendidas de la región. En la clínica ayuda a la comunidad con atención primaria, orientación nutricional, medicina natural y esfuerzos para mejorar la salud mental mediante un enfoque holístico en el cuidado del paciente.

La Clínica Voluntaria Delacruz opera como parte de la misión más amplia del Brevard Hispanic Center de mejorar el acceso a servicios de salud para poblaciones vulnerables en la Costa Espacial.

“La educación y la prevención son esenciales”, dijo Hammond. “Cuando los pacientes entienden cómo cuidar su salud, pueden evitar enfermedades graves y vivir mejor”.

La Clínica Voluntaria Delacruz está ubicada en 4670 Babcock Street #5, Palm Bay, FL 32905. Para más información, llame al (321) 327-8938.